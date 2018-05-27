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Горячую линию по вопросам детского летнего отдыха запустит Роспотребнадзор
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Горячую линию по вопросам детского летнего отдыха запустит Роспотребнадзор 

Авторадио 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Она стартует в понедельник и будет работать до конца лета, пишет ТАСС. Номера телефонов есть на сайтах региональных управлений, рассказала представитель ведомства Анна Брычева:
«В каждом субъекте Российской Федерации сотрудники Роспотребнадзора готовы проконсультировать граждан о приобретении детских товаров, обуви, игрушек, одежды, расскажут, как собрать ребенка в лагерь, на что обратить внимание в том лагере, где будет ребенок отдыхать, какие существуют санитарно-эпидемические требования к организациям детского отдыха. К сожалению, почти 700 летних лагерей, которые заявляли, что планируют работать в текущую летнюю оздоровительную кампанию, оказались не готовы, и на текущий момент они требованиям не соответствуют, будут их устранять. Поэтому ситуация по летней оздоровительной кампании остается на особом контроле Роспотребнадзора. А если у родителей возникают какие-то вопросы, то они всегда смогут обратиться на телефоны горячих линий».
Ожидается, что этим летом в российских лагерях будут отдыхать около пяти миллионов детей.
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