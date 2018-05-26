Более 38 тыс. организаций детского отдыха в стране проверил Роспотребнадзор в преддверии летнего сезона

«По данным Министерства образования России в летнюю оздоровительную кампанию 2018 г. запланирован отдых более 6 млн детей в 45 тыс. организаций отдыха и оздоровления. Особое внимание уделено отдыху и оздоровлению социально незащищенных групп детей (детей-сирот, детей-инвалидов, детей из многодетных и неполных семей). В приоритетном порядке будет организован отдых более 160 тыс. детей данной категории. Санитарно-эпидемиологические экспертизы Роспотребнадзором проведены в отношении более чем 38 тыс. оздоровительных организаций, обратившихся за получением санитарно-эпидемиологических заключений», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в ходе контрольно-надзорных мероприятий за соблюдением требований к условиям отдыха и оздоровления детей было установлено, что учредители почти 700 учреждений, которые уведомили органы Роспотребнадзора о планируемых сроках открытия оздоровительного учреждения, не соответствуют требованиям санитарных правил и фактически не готовы к приему детей. В целом по результатам контрольно-надзорной деятельности в период подготовки организаций отдыха и оздоровления детей, за выявленные нарушения санитарного законодательства было составлено более 3,4 тыс. протоколов об административном правонарушении и вынесено более 2,4 тыс. постановлений о назначении административного штрафа на сумму свыше 11,5 млн руб.