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Более 38 тыс. организаций детского отдыха в стране проверил Роспотребнадзор в преддверии летнего сезона
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Более 38 тыс. организаций детского отдыха в стране проверил Роспотребнадзор в преддверии летнего сезона 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Фото: Экспресс-газета
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) проверила 38 тыс. организаций отдыха и оздоровления детей в преддверии летнего сезона 2018 г. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«По данным Министерства образования России в летнюю оздоровительную кампанию 2018 г. запланирован отдых более 6 млн детей в 45 тыс. организаций отдыха и оздоровления. Особое внимание уделено отдыху и оздоровлению социально незащищенных групп детей (детей-сирот, детей-инвалидов, детей из многодетных и неполных семей). В приоритетном порядке будет организован отдых более 160 тыс. детей данной категории. Санитарно-эпидемиологические экспертизы Роспотребнадзором проведены в отношении более чем 38 тыс. оздоровительных организаций, обратившихся за получением санитарно-эпидемиологических заключений», — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что в ходе контрольно-надзорных мероприятий за соблюдением требований к условиям отдыха и оздоровления детей было установлено, что учредители почти 700 учреждений, которые уведомили органы Роспотребнадзора о планируемых сроках открытия оздоровительного учреждения, не соответствуют требованиям санитарных правил и фактически не готовы к приему детей. В целом по результатам контрольно-надзорной деятельности в период подготовки организаций отдыха и оздоровления детей, за выявленные нарушения санитарного законодательства было составлено более 3,4 тыс. протоколов об административном правонарушении и вынесено более 2,4 тыс. постановлений о назначении административного штрафа на сумму свыше 11,5 млн руб.
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