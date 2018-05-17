Ещё
За месяц долги по зарплате в Пермском крае выросли на 12%
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

За месяц долги по зарплате в Пермском крае выросли на 12% 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Суммарная задолженность по зарплате по кругу наблюдаемых видов экономической деятельности в Пермском крае по состоянию на 1 мая 2018 года составила 8,7 миллиона рублей.
За месяц, с 1 апреля, сумма зарплатных долгов выросла на 12,1%.
Самый большой объем просроченной задолженности перед работниками пришелся на организации обрабатывающих производств (71,2% от общей суммы задолженности).
100% зарплатной задолженности в этой отрасли пришлось на предприятия машиностроения — 6,1 млн рублей.
Фото: Pixabay.com
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Конфликт на работе или личные проблемы? Гибель югорского мэра оставила много вопросов Госдума во втором чтении согласовала закон об ответных санкциях Пожилой петербуржец надругался над второклассницей
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Эхо войны»: Россия потеряет 11 млн человек183
Самый сильный человек РФ едва не погиб на рынке47
Голикова осталась без работы и заплакала251
«Почта России» ответила Макаревичу54
В Кремле отреагировали на призыв взорвать Крымский мост22
Видео
01:47
Рядом с телом Котлера найдена предсмертная записка
Происшествия
03:21
«Не заставим себя ждать с ответом»
Политика Статьи
04:30
Сможет ли Евросоюз устоять под напором США
В мире
00:22
Полицейский устроил «болевое» шоу в Геленджике
Общество Происшествия
04:44
Названы кандидатуры на замену Голиковой
Политика
00:16
Пенсионерку пытались убить шилом в Москве
Происшествия
11:58
Стало известно о последних днях мужа Аллегровой
Шоу-бизнес
00:32
Самый сильный человек РФ едва не погиб на рынке
Происшествия
00:16
Пьяный мужчина исколошматил пенсионерку в Москве
Происшествия Криминал
03:28
В Москве ожидается до +27 °С
Общество Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение