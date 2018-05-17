За месяц долги по зарплате в Пермском крае выросли на 12%

Суммарная задолженность по зарплате по кругу наблюдаемых видов экономической деятельности в Пермском крае по состоянию на 1 мая 2018 года составила 8,7 миллиона рублей.

За месяц, с 1 апреля, сумма зарплатных долгов выросла на 12,1%.

Самый большой объем просроченной задолженности перед работниками пришелся на организации обрабатывающих производств (71,2% от общей суммы задолженности).

100% зарплатной задолженности в этой отрасли пришлось на предприятия машиностроения — 6,1 млн рублей.

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