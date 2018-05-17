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Искусственный интеллект научился уагдывать, какие песни станут хитами
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Искусственный интеллект научился уагдывать, какие песни станут хитами 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Программисты из Калифорнийского университета в Ирвайне попытались вывести формулу идеального поп-хита, загрузив в нейросеть более 500 тысяч песен, написанных в период с 1985-го по 2015-й год. Эта затея успехом не увенчалась, зато компьютер научился предсказывать потенциальную хитовость той или иной песни, сообщает RSOS.
Авторы проекта попытались выявить общие черты поп-хитов — тембр, тональность, жанр, настроение, соотношение голоса и музыки, качество исполнения и звукозаписи.
Программисты учли также концептуальные изменения, произошедшие в поп-музыке за последние 30 лет. К примеру, востребованность веселых песен постепенно снизилась. В верхних строчках хит-парадов их потеснили более грустные и даже злые композиции, в которых появились слова «убью» и «ненавижу», а «я» сменилось на «мы».
Кроме того, с начала нулевых среди топовых звезд стало больше женщин, а рок сдал позиции популярности под натиском электронных композиций.
Эти параметры математики загрузили в нейросеть RandomForest. Сначала алгоритм попросили проанализировать только звук. Компьютер угадал хитовость композиций с точностью до 74-х процентов. Когда программе сообщили, кто из авторов загруженных в нее композиций является звездой, а кто не столь популярен, точность предсказаний возросла до 86 процентов.
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