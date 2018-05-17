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Activision проведёт прямую презентацию Call of Duty: Black Ops 4
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Activision проведёт прямую презентацию Call of Duty: Black Ops 4 

Игромания.ру 59 минут назад
Фото: Игромания.ру
Ещё в начале марта Activision и Treyarch анонсировали новую часть знаменитой серии Call of Duty. Но лишь сегодня компании проведут полноценную презентацию Black Ops 4. И это должно стать самым масштабным мероприятием, которое когда-либо проводилось по Call of Duty.
Тому есть причины. Black Ops 4 должна совершить революцию в серии, проявив совершенно новый подход к игровому процессу. Мы уже слышали вести о том, что разработчики отказались от сюжетной кампании, решив сконцентрироваться на онлайновых составляющих сражений. Но что ещё неожиданного готовят нам создатели игры?
Об этом мы узнаем вечером, с 20:00 по московскому времени. Прямая трансляция с мероприятия пройдёт с полным профессиональным переводом на русский язык. А её ведущими станут известный видеоблогер Денис Бейсовский и наш автор Александр Пушкарь.
Обо всех своих впечатлениях Игромания расскажет после мероприятия. А пока готовьтесь к эпохальной и революционной, если верить Activision, презентации Call of Duty: Black Ops 4.
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