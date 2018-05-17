Дорогая нефть смягчает ослабление рубля из-за risk-off и санкционной темы

Investing.com − Российский рубль начал торги четверга в умеренном минусе как к доллару, так и к евро. По состоянию на 11:00 МСК курс доллара к рублю составлял 61,80 (+0,1%), а курс евро к рублю был на отметке 73,05 (+0,2%). По итогам вчерашних торгов российская валюта сумела укрепиться на 0,9% по отношению к американской и на 1,2% к европейской, чему способствовал рост цен на нефть выше отметки $79 за баррель. Сегодня цены на нефть продолжают расти, однако рубль находится под давлением на фоне общего снижения интереса к валютам развивающихся стран.

«Риски по ним по-прежнему смещены в сторону ослабления, что вкупе с неопределенностью по санкционной теме не позволяет рублю более значимо укрепиться при текущих ценах на нефть», –пишет Денис Давыдов из Nordea.

Доллар США с утра приостановил укрепление, однако с начала недели индекс USD набрал уже 0,8% на фоне роста доходности 10-летних гособлигаций США , которая уже пытается выйти выше 3,1% годовых, что способствует оттоку средств из рисковых активов. В результате индекс валют развивающихся стран оказался близок к худшему недельному результату с момента победы Дональда Трампа на президентских выборах в США, пишет Bloomberg : «Политики и центробанки в странах от Турции до Аргентины Индонезии теперь пытаются спасти свои валюты от нападения „медведей“. Можно ожидать более частых интервенций и „чрезвычайных заседаний“».

Таким образом, «нефть остается одним из немногих позитивных факторов для рубля» на фоне общего давления на валюты развивающихся стран, как отметил Денис Давыдов. Цены на «черное золото» получили поддержку в виде сокращения запасов нефти и бензина в США по итогам прошлой отчетной недели, а также ежемесячный отчет Международного энергетического агенстства. Несмотря на снижение прогноза спроса, агентство указало на возможность возникновения дефицита предложения на рынке в ближайшем будущем. Главные факторы, которые могут способствовать значительному сокращению предложения — санкции США в отношении Ирана и падение поставок из Венесуэлы

«Смотря на макроэкономические факторы и цену на нефть, можно сделать вывод, что текущая слабость рубля вызвана большой геополитической премией из-за сверхосторожности инвесторов. Покупки валюты Минфином РФ на бюджетном правиле только подливают масла в огонь», — отметил Владимир Миклашевский , валютный стратег DanskeBank.