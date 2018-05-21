Украинский прорыв в Каннах. Почему выиграл «Донбасс»

На днях завершился 71-й Каннский кинофестиваль. Для Украины он выдался примечательным потому, что, учитывая вечный кризис кинематографии на наших землях, мы были представлены весьма заметно — сразу в двух секциях.

И вот за день до вручения наград основного конкурса с набережной Круазетт пришла желанная новость: жюри «Особого взгляда», которое возглавлял известный голливудский актер Бенисио дель Торо , присудило украинскому автору приз как лучшему режиссеру за «пронзительный взгляд на войну на его родине, в Украине».

Сергей Лозница — один из самых известных в мире украинских режиссеров. Его полнометражный игровой дебют «Счастье мое» (2010) стал первой украинской картиной времен независимости, которая принимала участие в главном конкурсе Каннского фестиваля. Также в официальной программе Канн состоялись премьеры других работ Лозницы, созданных при участии Украины, — документального «Майдана» (2014) и игрового «Кроткой» (2017).

«Донбасс» показывает анатомию оккупационного режима на востоке Украины. Для Лозницы это не первый фильм про войну — ранее уже была картина «В тумане» (2012). Но здесь режиссер впервые прибегает к совершенно новому для него построению повествования. «Донбасс» — цепочка из 13 перетекающих из одной в другую новелл без сквозного главного героя, воссоздающих в игровом кино реальные истории, произошедшие на востоке Украины. За основу сценария Лозница взял документальные материалы из любительских роликов на YouTube, снятые на территории так называемой «Новороссии». Начиная с первого эпизода, когда группа пропагандистов режиссирует и снимает фейковый сюжет об обстреле города украинской армией, выдавая потом его в новостях за реальную съемку, Лозница касается ныне особо актуальной темы постправды. В «Донбассе» показано несколько примеров аналогичных манипуляций.

В целом же фильм представляет собой излюбленный сюжет Лозницы — путешествие в самое сердце тьмы и хаоса. Однако в актерском составе недаром присутствуют участники комик-группы «Маски» Наталья Бузько и Георгий Делиев. Исследование, которое предпринимает Лозница, не только страшно по материалу, оно еще и крайне саркастическое, и в этом смысле «Донбасс» парадоксально близок к жанру черной комедии.

Второй фильм с украинским участием (совместное производство нашей страны с Францией и Исландией ) — триллер «Женщина на войне» — был включен в «Неделю критики» (Semaine de la Critique), конкурс, направленный на открытие молодых талантов и поддержку дебютантов. Эта секция счастливая для Украины, так как в ней в 2014-м завоевало три приза включительно с Гран-при «Племя» Мирослава Слабошпицкого. «Женщина на войне» — вторая работа исландского режиссера Бенедикта Эрлингссона . Картина рассказывает историю дирижера хора Халли. Халли под пятьдесят, и она ведет тайную жизнь радикальной защитницы экологии. Когда героиня планирует свою самую смелую операцию, она получает неожиданное письмо: ее заявка на усыновление ребенка наконец одобрена и ее ждет маленькая девочка из Украины. Халли готовится расстаться с ролью экодиверсантки, но, чтобы выполнить мечту стать матерью, она решается на еще одну атаку, чтобы нанести удар алюминиевой промышленности, печально знаменитой разрушительными для природы методами добычи сырья. Съемки продолжались два месяца на разных локациях в Исландии и Украине.

Особенность драматургии фильма в том, что в важные моменты в действие вступают музыканты: с одной стороны, исландские джазмены, а с другой — украинское женское этническое трио в составе Сусанны Карпенко (экс-участница «Голоса страны»), Ирины Данилейко, Галины Гончаренко. Тексты песен трио адаптировала руководительница Лаборатории этномузыкологии Национальной музыкальной академии Ирина Клименко вместе с режиссером фильма Бенедиктом Ерлингссоном. И джазмены, и наши певицы словно комментируют события в фильме и настроение главной героини. Столь необычный подход к звуковому оформлению принес «Женщине на войне» премию SACD (Authors' Society) за лучшую музыку, которую присуждает консорциум писателей и композиторов, а также корпоративный приз «Золотая рельса» от железнодорожников Франции. Оба фильма выйдут в прокат осенью этого года.

Подытоживая, следует отметить, что нынешний Каннский фестиваль стал наиболее успешным для нашего кино за последние четыре года. Политика целенаправленного финансирования отрасли и привлечения иностранных продюсеров приносит свои результаты. Количественно наше кино пришло в сознание. Теперь же главное — качественные улучшения, чтобы Лозница и Слабошпицкий не оставались гордыми одиночками. Пора начать выигрывать. Наше время пришло.