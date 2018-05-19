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На Каннском кинофестивале раздали первые награды
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На Каннском кинофестивале раздали первые награды 

BFM.RU 2 часа назад
Фото: Газета Кемерова
Первые награды Каннского кинофестиваля начали вручать победителям. Приз Международной федерации кинопрессы ФИПРЕССИ получил фильм «Пылающий» южнокорейского режиссера Ли Чхан-дона.
В начале 2000-х Ли Чхан-дон был министром культуры и туризма Южной Кореи. Его предыдущие фильмы «Тайное сияние» и «Поэзия» уже поучали призы в Каннах — за лучшую женскую роль и сценарий соответственно, передает «Интерфакс».
Нынешний фильм южнокорейца получил награду ФИПРЕССИ за «сложную эмоциональную работу».
Ливанская драма «Капернаум» — удостоена награды Экуменического жюри. В программе «Особый взгляд» жюри отметило «cложную историю», рассказанную в фильме «Девушка» Лукаса Донта.
Ранее российские музыканты Рома Зверь (Роман Билык) и Герман Осипов получили приз Каннского фестиваля за лучший саундтрек к фильму «Лето» Кирилла Серебренникова.
Победителей Каннского кинофестиваля назовут вечером 19 мая.
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