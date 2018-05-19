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Еслямова из Казахстана получила в Каннах приз за роль в российском фильме
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Еслямова из Казахстана получила в Каннах приз за роль в российском фильме 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
КАНН, 19 мая — РИА Новости. Казахстанская актриса Самал Еслямова получила приз Каннского кинофестиваля за лучшую женскую роль за фильм «Айка» российского режиссера Сергея Дворцевого, передаёт корреспондент РИА Новости.
"Это очень большое событие в моей жизни. Сергей (Дворцевой), спасибо тебе большое за все!" — сказала Еслямова, получая награду.
Каннский фестиваль проходит на Лазурном берегу Франции с 8 по 19 мая. В конкурсе участвует 21 картина, в том числе «Лето» Кирилла Серебренникова и «Айка» Сергея Дворцевого из России.
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