Еслямова из Казахстана получила в Каннах приз за роль в российском фильме 

КАНН, 19 мая — РИА Новости. Казахстанская актриса Самал Еслямова получила приз Каннского кинофестиваля за лучшую женскую роль за фильм «Айка» российского режиссера Сергея Дворцевого, передаёт корреспондент РИА Новости.
"Это очень большое событие в моей жизни. Сергей (Дворцевой), спасибо тебе большое за все!" — сказала Еслямова, получая награду.
Каннский фестиваль проходит на Лазурном берегу Франции с 8 по 19 мая. В конкурсе участвует 21 картина, в том числе «Лето» Кирилла Серебренникова и «Айка» Сергея Дворцевого из России.