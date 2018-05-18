Псковские депутаты после требований в соцсетях трижды выезжали в город 

Все активнее псковичи в качестве связи с городскими властями используют социальные сети: Instagram, «Вконтакте» и Facebook, в том числе специально созданную группу «Контроль. Псков», написал глава города Пскова Иван Цецерский в своём отчёте по итогам работы за 2017 год. «За время своего существования группа «Контроль. Псков» стала еще и общественной площадкой для обсуждения социально-значимых проектов или проектов по благоустройству. Свои предложения пользователи высказывали относительно обустройства Народного парка в Пскове, а также реконструкции других общественных пространств. По всем вопросам заявителям даны ответы, часть вопросов взята в работу и на контроль передана депутатам Псковской городской Думы и структурным подразделениям администрации Пскова», — сообщил Цецерский. Отметим, на основе жалоб псковичей строятся маршруты инспекционных выездов. Так, прошло уже три выезд по контролю качества уборки улиц.