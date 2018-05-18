Ещё
Псковские депутаты после требований в соцсетях трижды выезжали в город
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Псковские депутаты после требований в соцсетях трижды выезжали в город 

Псковская губерния 21 минуту назад
Все активнее псковичи в качестве связи с городскими властями используют социальные сети: Instagram, «Вконтакте» и Facebook, в том числе специально созданную группу «Контроль. Псков», написал глава города Пскова Иван Цецерский в своём отчёте по итогам работы за 2017 год. «За время своего существования группа «Контроль. Псков» стала еще и общественной площадкой для обсуждения социально-значимых проектов или проектов по благоустройству. Свои предложения пользователи высказывали относительно обустройства Народного парка в Пскове, а также реконструкции других общественных пространств. По всем вопросам заявителям даны ответы, часть вопросов взята в работу и на контроль передана депутатам Псковской городской Думы и структурным подразделениям администрации Пскова», — сообщил Цецерский. Отметим, на основе жалоб псковичей строятся маршруты инспекционных выездов. Так, прошло уже три выезд по контролю качества уборки улиц.
Псковская губерния: последние новости
Потапов рассказал, что будут делать с освобождающимися кабинетами в Псковском перинатальном центре Кандидатуры трёх председателей районных судов предложат на ближайшей квалификационной коллегии судей Псковской области Митрополитом Псковским стал настоятель Сретенского монастыря
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лепс с жуткими переломами попал в больницу73
Украина проиграла России спор76
Кто лишился постов в новом правительстве84
Конца не видно: как Киев 30 лет строит мост154
Беглый российский бизнесмен признал себя нищебродом48
Видео
04:42
Кто лишился постов в новом правительстве
Политика Компании
00:52
Меркель приехала к Путину и заговорила на русском
Политика
04:55
В Москве загорелся кинотеатр
Происшествия Пожары
03:00
Скрипаля выписали из больницы
В мире Европа
02:31
Конца не видно: как Киев 30 лет строит мост
Украина В мире
00:16
Реконструирована кровавая резня солдат США боевиками
Армия
00:22
Водитель сбил велосипедиста, но избил байкера
Происшествия
01:00
Samsung высмеяла Apple
Гаджеты Наука и техника
01:19
Медведев объявил состав нового правительства
Политика
05:31
В Сети разгорелся скандал из-за силиконовых кукол
Интернет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение