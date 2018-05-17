Ещё
Капризов: удаление в овертайме — это решение судей, не думал, что будут удалять
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Капризов: удаление в овертайме — это решение судей, не думал, что будут удалять 

Чемпионат.com 4 часа назад
Фото: Чемпионат.com
Нападающий сборной России Кирилл Капризов прокомментировал матч 1/4 финала чемпионата мира по хоккею-2018 со сборной Канады (4:5 ОТ).
«Моё удаление всё решило. Неправильно сыграл, нужно было подальше располагаться. Странное решение арбитров? Судьям виднее, а вы что видели? Я тоже полагал, что удалять не будут. Это решение судей. Когда начали переламывать, забили первый гол, то стало полегче. Что касается Макдэвида, то все знают, что это очень сильный игрок.
Моментов было маловато, меньше чем в других матчах. Не смогли их создать, не знаю почему. Неудачно играли. Нам тренеры говорили, что нужно побольше бросать», — передаёт слова Капризова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
Чемпионат.com: последние новости
Blizzard снизила цены на контейнеры в Overwatch на PC ЧМ-2018 по хоккею: Латвия не сумела остановить Швецию в четвертьфинале Россия — Канада: канадцы забросили вторую шайбу, снова после удаления Андронова
Комментарии  Ещё 35 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин потребовал вывести силы других стран из Сирии276
Трамп решил судьбу Ким Чен Ына124
Военные рассказали о применении «Солнцепека» в Сирии59
Производители техники готовятся покинуть Россию1115
Киркоров попал в международный скандал35
Видео
01:03
Призвавший взорвать Крымский мост написал новую статью
В мире США
01:47
Рядом с телом Котлера найдена предсмертная записка
Происшествия
00:38
Как разорялась сталь: на Украине встал «АрселорМиттал»
Компании Другое
00:33
Циркач сорвался с 10-метровой высоты и выжил
Происшествия
02:22
Опоздавший на рейс пассажир выламывал дверь лайнера
Происшествия Общество
03:21
«Не заставим себя ждать с ответом»
Политика Статьи
00:43
Названы самые дешевые курорты этого лета
Личный счет
04:30
Сможет ли Евросоюз устоять под напором США
В мире
00:22
Полицейский устроил «болевое» шоу в Геленджике
Общество Происшествия
04:44
Названы кандидатуры на замену Голиковой
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение