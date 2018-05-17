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Владивосток поборется за звание беговой столицы России 20 мая
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Владивосток поборется за звание беговой столицы России 20 мая 

Prim.News 17 мая 2018
В этот день в городе пройдет полумарафон.
Более двух тысяч человек 20 мая станут во Владивостоке участниками II всероссийского полумарафона с синхронным стартом «Забег». Спортсмены пробегут на выбор одну из четырех дистанций: 21,1, 10, 5 или 2 километра.
В этом году забег пройдет одновременно в 15 городах страны: Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Самаре, Казани, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Уфе, Краснодаре, Омске, Ярославле, Севастополе, Новосибирске, Красноярске и Владивостоке.
Все участники акции получат памятные медали. Кроме того, по итогам забегов будет выбрана беговая столица России — в прошлом году этот титул завоевала Казань, и только от участников зависит, кто получит это почётное звание в этот раз.
Как и год назад, отличительной особенностью проекта остается синхронный старт — вне зависимости от часовых поясов люди со всей страны стартуют одновременно. В Москве взрослые участники начнут забег в 9:00, во Владивостоке — в 16:00.
В краевом центре старт забегу будет дан на центральной площади. Далее маршрут будет проложен до развязки в районе остановки «Окатовая» и обратно (по улицам Калинина, Олега Кошевого по направлению в город). В это связи с 12:00 до 20:00 на ряде улиц Владивостока будут ограничены движение и парковка транспорта. Участникам забега рекомендуется заранее планировать свой маршрут в точку старта.
Полумарафон «ЗаБег» является спортивными проектом организации «Лига героев», которая ежегодно проводит знаменитую «Гонку героев».
Виктория Лебединец, пресс-служба администрации Владивостока
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