Строительство китайских авианосцев усиливает напряженность в отношениях с США

Создание авианосного флота можно рассматривать как часть стратегии Китая в соперничестве с Соединенными Штатами по расширению своего военного влияния. Крайне важно проявлять бдительность в отношении любого китайского шага, который может кардинально изменить глобальные условия безопасности.

Первый самостоятельно произведенный в Китае авианосец уже прошел морские испытания. В начале следующего года он заступает на службу.

Это уже второй китайский авианосец после корабля «Ляонин» (Liaoning), чей корпус был куплен у Украины , переоборудован в Китае и введен в эксплуатацию в 2012 году. Третий авианосец сейчас строится на верфях в Шанхае . Также существует и проект по созданию ядерного авианосца.

Страна планирует иметь в будущем четыре или более авианесущих кораблей и намерена создать соответствующие соединения, в состав которых дополнительно войдут подводные лодки и эсминцы. Хотя есть множество задач по управлению подобными армадами, которые необходимо решить с тактической точки зрения, столь быстрая по времени подготовка является беспрецедентной.

Председатель КНР Си Цзиньпин , который также является председателем Центрального военного совета КНР, в апреле представил обзор ситуации в Южно-Китайском море, призывая к усилиям по созданию военно-морского флота мирового класса. Несомненно, он считает авианосцы ядром наращивания военного потенциала своей страны наряду со стратегическими ракетами и подводными лодками. Во всех этих видах вооружений США продолжают доминировать.

Военно-морской флот США насчитывает 11 авианосцев — ни у одной страны в мире нет такого количества этих кораблей. В ближайшее время планируется добавить еще один. Индия , которая имеет территориальные и другие проблемами с Китаем, продвигается вперед с созданием своего авианосца. Вызывает озабоченность тот факт, что шаги Китая могут способствовать гонке вооружений.

Пекин должен уточнить мотивы своих действий

Администрация Си Цзиньпина исходит из стратегии обеспечения превосходства в воздухе и на море на территории, выходящей за пределы так называемой «первой цепи островов» — первоначальной линии обороны Китая, соединяющей юг Кюсю, Окинаву, Тайвань и так далее, вплоть до «второй цепи островов», включая острова Идзу и до Гуама

Авианосец «Ляонин» неоднократно использовался для боевых и взлетно-посадочных тренировок китайских истребителей в Южно-Китайском море и в Тихом океане. С учетом прицела на объединение с Тайванем, китайская задача повысить способность сдерживать вмешательство сил США очевидна.

Во время кризиса в Тайваньском проливе в 1996 году, когда Китай запугал Тайвань ракетными учениями, Соединенные Штаты отправили два авианосца к берегам Китая. Китай, похоже, хочет предупредить повторение подобных действий в будущем.

Существует также вероятность, что Китай использует в Южно-Китайском море свой авианосец в качестве «стандартной практики», тем самым укрепляя эффективный контроль над этим районом. Силы США проводят патрулирование вокруг искусственных островов, построенных Китаем с заявленной целью «поддержания свободы судоходства». Все это неизбежно усиливает региональную напряженность.

Нельзя забывать и то, что Китай в обмен на экономическую помощь продвигается вперед с развитием портов, которые могут быть преобразованы в военные опорные пункты в прибрежных странах, от Южно-Китайского моря до Индийского океана.

Нельзя препятствовать свободному прохождению по международным морским маршрутам, к чему может привести усиление влияния Китая.

Фактическое состояние вооруженных сил Китая в отношении имеющихся типов вооружений и других факторов остается непрозрачным. Японское правительство, возобновляя диалог должностных лиц высшего уровня, должно потребовать от Китая разъяснить цель наращивания вооружений. Также важно, чтобы вооруженные силы США и японские силы самообороны усиливали способность реагировать на любые обстоятельства.