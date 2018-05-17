В Хабаровском крае пиротехники обезвредят найденную рыбаками авиабомбу

ТАСС , 17 мая. Рыбаки села Софийск Ульчского района Хабаровского края обнаружили боеприпас, по предварительным данным, являющийся авиабомбой. Для его обезвреживания на место выехала группа пиротехников, сообщает в четверг пресс-служба Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю.

"17 мая группа пиротехнического отделения Амурского спасательного центра МЧС России направилась из Хабаровска в село Софийск Ульчского района Хабаровского края. Их задача — провести обезвреживание найденного на песчаной отмели реки Амур у острова Дайду, в двух километрах вниз по течению от населенного пункта, боеприпаса, по предварительным данным, авиабомбы", — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что боеприпас нашли рыбаки несколько дней назад. На месте обнаружения выставили ограждение, дежурят сотрудники полиции. «До места обнаружения снаряда специалисты будут ехать в течение дня, работы по обезвреживанию будут проводиться завтра. Местность обследуется, если что-то будет обнаружено, то также утилизируется», — сказала ТАСС руководитель пресс-службы Главного управления МЧС по Хабаровскому краю Екатерина Потворова.

По данным МЧС, в Ульчском районе на берегу Амура и его протоках снаряды времен Второй мировой войны находятся систематически. За последние 15 лет обезврежено около 200 боеприпасов.