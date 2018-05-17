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США обвинили Кубу в недопуске активистов на слушания о правах человека в ООН
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США обвинили Кубу в недопуске активистов на слушания о правах человека в ООН 

ТАСС 2 часа назад
ООН, 17 мая. /ТАСС/. Гавана воспрепятствовала поездке кубинских независимых активистов на слушания в Совете по правам человека (СПЧ) ООН в Женеве. Об этом заявило в среду постоянное представительство США при всемирной организации в Нью-Йорке.
В среду СПЧ провел заседание о ситуации в области прав человека на Кубе в рамках универсального периодического обзора — процедуры, которую раз в четыре года проходит каждое государство. По информации газеты The Miami Herald, дискуссия ознаменовалась перепалкой между делегациями Гаваны и Вашингтона. Глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья осудил США за ужесточение торгово-экономической блокады острова, которая препятствует социально-экономическому развитию страны. Представитель США Мишель Рулбет подвергла критике государственный строй Кубы, обвинив власти в Гаване в нарушении гражданских свобод и назвав последние выборы на острове нечестными.
Как заявили в постпредстве США, «кубинское правительство не позволило независимым представителям гражданского общества Кубы отправиться в Женеву для участия в процедуре [универсального периодического] обзора». По данным американской стороны, месяц назад Гавана также не пустила активистов на Саммит Америк в Перу.
"Куба, будучи страной с ужасным послужным списком в области прав человека, не гнушается подавлением тех, кто ее критикует. Но кубинское правительство не может заставить молчать Соединенные Штаты. Мы продолжим стоять за кубинский народ и повышать голос, когда кубинское правительство лишает свой народ прав человека, фундаментальных свобод и свободных, честных и открытых выборов, а также не дает им возможности начертать будущее своей страны", — привели в американской дипмиссии слова постпреда США Никки Хейли.
В июне 2015 года США и Куба восстановили дипломатические отношения, разорванные в 1961 году, и возобновили работу своих посольств в Гаване и Вашингтоне. Однако сближение двух стран приостановилось после того, как в январе прошлого года президентом США стал Дональд Трамп — сторонник более жесткой линии в отношении Острова свободы. Трамп ужесточил правила поездок в карибскую страну для граждан США и ввел запрет на ведение бизнеса с организациями, контролируемыми кубинскими военными.
В последние месяцы отношения между Гаваной и Вашингтоном еще больше обострились из-за предполагаемых акустических атак, в результате которых, по утверждению Госдепартамента, на Кубе пострадали более 20 американских дипломатов. США отозвали на родину 60% сотрудников своего посольства в Гаване, а затем потребовали от Кубы сократить на 15 человек ее дипмиссию в Вашингтоне. Также Госдепартамент опубликовал предупреждение об опасности поездок на Кубу.
ТАСС: последние новости
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