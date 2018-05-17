США и Узбекистан подписали меморандумы о сотрудничестве в образовании

Первый меморандум устанавливает партнерскую программу между университетами США и Центральной Азии, причем центр программы разместится в Узбекистане. Программа рассчитана на три года. Второй меморандум расширяет финансирование преподавания английского языка в учебных учреждениях Узбекистана.

"Эти соглашения отметили начало новой эры в сотрудничестве США и Узбекистана в области образования и являются символом широкого и углубляющегося сотрудничества между нашими странами", — говорится в сообщении госдепа.