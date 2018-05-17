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США и Узбекистан подписали меморандумы о сотрудничестве в образовании
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США и Узбекистан подписали меморандумы о сотрудничестве в образовании 

РИА Новости 51 минуту назад
Фото: РИА Новости
ВАШИНГТОН, 17 мая — РИА Новости. США и Узбекистан подписали два меморандума о сотрудничестве в образовании, сообщил госдепартамент по итогам визита в Вашингтон президента Узбекистана Шавката Мирзиеева.
Первый меморандум устанавливает партнерскую программу между университетами США и Центральной Азии, причем центр программы разместится в Узбекистане. Программа рассчитана на три года. Второй меморандум расширяет финансирование преподавания английского языка в учебных учреждениях Узбекистана.
"Эти соглашения отметили начало новой эры в сотрудничестве США и Узбекистана в области образования и являются символом широкого и углубляющегося сотрудничества между нашими странами", — говорится в сообщении госдепа.
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