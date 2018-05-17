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В Смоленске обсудят вопросы развития войсковой ПВО
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В Смоленске обсудят вопросы развития войсковой ПВО 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Мероприятие проводится под руководством начальника войсковой ПВО Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-лейтенанта Александра Леонова.
17 и 18 мая 2018 г. в Военной академии Войсковой противовоздушной обороны Вооруженных Сил Российской Федерации имени Маршала Советского Союза А. М. Василевского (г. Смоленск) состоится XXVI военно-научная конференция, посвященная развитию теории и практики применения войсковой ПВО Вооруженных Сил Российской Федерации в современных условиях.
Мероприятие проводится под руководством начальника войсковой ПВО Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-лейтенанта Александра Леонова совместно с Российской академией ракетных и артиллерийских наук, Академией военных наук и др.
В рамках конференции состоится выставка продукции предприятий оборонно-промышленного комплекса и научно-практические конференции.
Также планируется проведение «круглого стола», на котором будут обсуждены современные взгляды на применение соединений, воинских частей и подразделений войсковой ПВО и формирование перспективного облика системы вооружения рода войск.
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