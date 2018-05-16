Ещё
США ввели санкции против трех членов «Хезболлах» и одного боевика ИГ*
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

США ввели санкции против трех членов «Хезболлах» и одного боевика ИГ* 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
ВАШИНГТОН, 16 мая — РИА Новости. Министерство финансов США ввело санкции против трех человек, связанных с ливанским движением "Хезболлах", и еще одного гражданина Мали — боевика ИГ* ("Исламского государства").
Согласно документу минфина, опубликованного на его сайте, санкции вводятся в отношении граждан Ливана Хасана Аль Халиля (Husayn Al-Khalil), Ибрагима Аль-Саида (Ibrahim Amin Al-Sayyid) и Мухаммеда Язбека (Mohammad Yazbek), которых минфин США связывает с группировкой «Хезболлах».
Также санкции введены в отношении Аднана абу Аль Валид Шахрави (Adnan Abu Walid al-Sahrawi) без указания его принадлежности к той или иной группировке.
Позднее госдепартамент США уточнил в релизе, что Шахрави — член африканского крыла ИГ* и бывший член "Аль-Каиды"*.
С этого момента все имущество данных лиц на территории США блокируется, американцам запрещено вести с ними какой-либо бизнес.
*Террористические организации, запрещены в России
РИА Новости: последние новости
МИД Турции назвал вынесенный в США приговор банкиру незаконным Ямальские производители продуктов намерены выйти на зарубежные рынки Директор ФБР обеспокоен возможностью шпионажа со стороны Китая
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Российские дипломаты отказались нам помогать»
Лавров назвал кощунством слова посла Израиля467
Санкции сильнее: нефть не спасет Россию381
ВТБ отказался работать в Крыму167
«Крымский мост помешает проходу Шестого флота США»700
Видео
01:47
Рядом с телом Котлера найдена предсмертная записка
Происшествия
03:21
«Не заставим себя ждать с ответом»
Политика Статьи
00:23
Умер Том Вулф
США В мире
00:50
Президент Туркмении полюбовался затопленной столицей
СНГ В мире
00:38
В РФ ответили на призыв бомбить Крымский мост
Политика
01:22
Лепсу запретили въезд в Израиль
Шоу-бизнес
03:04
В Крыму ответили на резкие слова Порошенко
Украина В мире
03:51
В США выбрали лучший российский истребитель
Армия Оружие
01:10
Хирург заступился за «Ночных волков»
Общество
03:14
«Люди, очнитесь»: Захарова о скандале вокруг Самойловой
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение