Россия выступает против вмешательства в выборы в Венесуэле

"Мы категорически выступаем против любого прямого или косвенного вмешательства во внутренние дела республики Венесуэла. Каждый житель Венесуэлы имеет право на выбор того главы государства, который будет развивать гражданское общество, политику и экономику", — заявил Лихачев журналистам в Каракасе.

Лихачев напомнил также, что ЦИК России и Национальный избирательный совет Венесуэлы недавно подписали соглашение о международном сопровождении выборов в южноамериканской стране.