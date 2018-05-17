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500 туристов, застрявших в Турции, доставили в Санкт-Петербург
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500 туристов, застрявших в Турции, доставили в Санкт-Петербург 

АиФ Санкт-Петербург 17 мая 2018
Фото: АиФ Санкт-Петербург
Они не могли улететь из Антальи.
Рейс задержали на восемь часов. Пассажиры прилетели в северную столицу на резерном самолете, который вылетел в Турцию из Москвы.
Всем туристам авиакомпания предоставила горячее питание и воду.
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