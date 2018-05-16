ВЭБ нашел покупателя для украинской «дочки», Нацбанк Украины пока не одобрил сделку

"Да, не удалось, у нас было предложение. Мы обращались в Национальный Банк Украины, до сих пор не получили никакого ответа: ни положительного, ни отрицательного. Конечно, у нас был план Б, мы действуем по другому плану, надеемся, что он сможет быть реализован", — сказал он.

В феврале Горьков говорил, что Внешэкономбанк рассчитывает до 1 мая закрыть сделку по продаже украинского Проминвестбанка. Он пояснил, что любые сделки по отчуждению и приобретению кредитных организаций должны быть согласованы с Нацбанком Украины.

В январе Антимонопольный комитет Украины сообщил, что проводит проверку в отношении украинского бизнесмена Максима Микитася, которая касается его планов купить 25% в Проминвестбанке у российского ВЭБа.

Комментируя это сообщение, Горьков отметил, что в данном случае ВЭБ не участвует в процессе.