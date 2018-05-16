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ВЭБ нашел покупателя для украинской «дочки», Нацбанк Украины пока не одобрил сделку
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ВЭБ нашел покупателя для украинской «дочки», Нацбанк Украины пока не одобрил сделку 

Прайм 1 час назад
МОСКВА, 16 мая /ПРАЙМ/. Внешэкономбанк нашел покупателя для своей украинской «дочки» — Проминвестбанка, но Нацбанк Украины пока не одобрил сделку, сообщил в интервью «России 24» глава ВЭБа Сергей Горьков.
"Да, не удалось, у нас было предложение. Мы обращались в Национальный Банк Украины, до сих пор не получили никакого ответа: ни положительного, ни отрицательного. Конечно, у нас был план Б, мы действуем по другому плану, надеемся, что он сможет быть реализован", — сказал он.
В феврале Горьков говорил, что Внешэкономбанк рассчитывает до 1 мая закрыть сделку по продаже украинского Проминвестбанка. Он пояснил, что любые сделки по отчуждению и приобретению кредитных организаций должны быть согласованы с Нацбанком Украины.
В январе Антимонопольный комитет Украины сообщил, что проводит проверку в отношении украинского бизнесмена Максима Микитася, которая касается его планов купить 25% в Проминвестбанке у российского ВЭБа.
Комментируя это сообщение, Горьков отметил, что в данном случае ВЭБ не участвует в процессе.
Украина в марте сроком на год ввела санкции против всех пяти работающих на Украине структур российских госбанков — украинских Сбербанка и ВТБ, "БМ Банка" ("внучки" ВТБ), Проминвестбанка ("дочки" ВЭБа) и VS Банк ("внучки" Сбербанка). Им запрещены любые финансовые операции в пользу связанных с ними лиц, в частности, материнских структур. В марте текущего года Украина продлила действие санкций уже против четырех «дочек» российских госбанков, так как Сбербанк продал VS Bank. Таким образом, под санкциями остаются украинский Сбербанк, Проминвестбанк, «ВТБ Банк» и «БМ Банк».
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