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Китай испытал свой первый авианосец
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Китай испытал свой первый авианосец 

BFM.RU 54 минуты назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Китай в пятницу завершил ходовые испытания первого полностью построенного силами национальной промышленности авианосца проекта 001А. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая, передает ТАСС.
«В ходе пятидневных испытаний, начатых 13 мая, была успешно выполнена задача по тестированию оборудования авианосца», — отмечается в репортаже. После принятия на вооружение этот авианосец станет вторым кораблем такого класса в ВМС Народно-освободительной армии Китая.
Новый китайский авианосец водоизмещением 70 тыс. тонн пока не получил официальное название и известен как корабль проекта 001A, однако китайская пресса также иногда называет его «Шаньдун». Он построен по подобию первого китайского авианосца «Ляонин», который был выполнен на базе переделанного бывшего советского тяжелого авианесущего крейсера «Варяг», купленного у Украины.
По сообщениям гонконгской печати, Китай в прошлом году начал строительство на судоверфи в Шанхае своего третьего авианосца, который будет оснащаться суперсовременной электромагнитной системой катапульт для ускорения взлета самолетов.
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