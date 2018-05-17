Машина сбила 90-летнюю бабушку на переходе в центре Нижнего Новгорода

90-летняя пенсионерка попала под машину на улице Ковалихинской в Нижегородской районе. Автомобиль сбил бабушку в тот момент, когда она переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Об этом сообщает отдел по пропаганде безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работе УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

Авария случилась около 11.00 16 мая. За рулем автомобиля «Тойота», совершившего наезд на пенсионерку, находилась 50-летняя женщина-водитель с 18-летним стажем. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Пострадавшую пенсионерку доставили в больницу. У нее диагностировано сотрясение мозга. После оказания медицинской помощи врачи отпустили пожилую женщину.

Напомним, «Соболь» сбил 72-летнюю пенсионерку на парковке в Выксе.