Ещё
Машина сбила 90-летнюю бабушку на переходе в центре Нижнего Новгорода
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Машина сбила 90-летнюю бабушку на переходе в центре Нижнего Новгорода 

Vgoroden.ru 3 часа назад
Фото: В городе N
90-летняя пенсионерка попала под машину на улице Ковалихинской в Нижегородской районе. Автомобиль сбил бабушку в тот момент, когда она переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Об этом сообщает отдел по пропаганде безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работе УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.
Авария случилась около 11.00 16 мая. За рулем автомобиля «Тойота», совершившего наезд на пенсионерку, находилась 50-летняя женщина-водитель с 18-летним стажем. Обстоятельства произошедшего выясняются.
Пострадавшую пенсионерку доставили в больницу. У нее диагностировано сотрясение мозга. После оказания медицинской помощи врачи отпустили пожилую женщину.
Напомним, «Соболь» сбил 72-летнюю пенсионерку на парковке в Выксе.
Vgoroden.ru: последние новости
Мост через Кудьму откроют к 18 мая Водитель мопеда пострадал по вине неопытной автомобилистки в Московском районе (ФОТО) Более 200 человек претендуют на должности министра культуры и замглавы Нижнего Новгорода
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как разорялась сталь: на Украине встал «АрселорМиттал»143
Названы самые дешевые курорты этого лета46
«Эхо войны»: Россия потеряет 11 млн человек316
Макаревича уличили во лжи166
Купавшийся в «нефти» чиновник из ХМАО обнаружен мертвым17
Видео
01:47
Рядом с телом Котлера найдена предсмертная записка
Происшествия
00:38
Как разорялась сталь: на Украине встал «АрселорМиттал»
Компании Статьи
00:33
Циркач сорвался с 10-метровой высоты и выжил
Происшествия
03:21
«Не заставим себя ждать с ответом»
Политика Статьи
04:30
Сможет ли Евросоюз устоять под напором США
В мире
00:22
Полицейский устроил «болевое» шоу в Геленджике
Общество Происшествия
04:44
Названы кандидатуры на замену Голиковой
Политика
00:16
Пенсионерку пытались убить шилом в Москве
Происшествия
11:58
Стало известно о последних днях мужа Аллегровой
Шоу-бизнес
00:32
Самый сильный человек РФ едва не погиб на рынке
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение