Ещё
Задержан водитель, сбивший пешехода в Краснодаре 18 мая
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Задержан водитель, сбивший пешехода в Краснодаре 18 мая 

АиФ — Юг 1 час назад
Фото: АиФ – Юг
Авария произошла ночью на улице Северной. В тот же день полиция задержала водителя машины, который скрылся с места происшествия.
«По факту получения травм пешеходом назначена судебно-медицинская экспертиза. После нее примут решение о возбуждении уголовного дела», — рассказали в пресс-группе УМВД России по Краснодару.
Установлено, что пешехода сбил автомобиль Audi, за рулем которого находился местный житель 1990 года рождения. В полиции он рассказал, что в темноте не заметил человека вне пешеходного перехода, сбил его, испугался и уехал. В отношении водителя составили административный протокол.
Проверка по факту ДТП продолжается.
АиФ — Юг: последние новости
В Краснодаре 19 мая проходит краевая выставка-ярмарка «АгроТУР-2018» Лучший детский казачий кадетский корпус России — из Ейска «Вкалывают роботы, а не человек». Эксперты о плюсах и минусах фриланса
Комментарии  Ещё 9 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Morgan Stanley: санкции добьют Россию236
Bild: Путин показал Меркель, кто в доме хозяин375
Бородина исчезла после трагедии10
Порошенко объявил окончательный разворот Украины324
Боевики атаковали церковь в Грозном44
Видео
03:08
Скандал у Соловьева: «Крым не потерян для Украины»
Общество
03:04
«В вопросе принадлежности Крыма поставлена точка»
Политика
00:18
Штаб Навального учредил партию без него
Политика
00:15
Бородина исчезла после трагедии
Шоу-бизнес
04:19
Ярош сдал убийц комбата Мамая
Украина Статьи
01:24
В Москве задует и загромыхает
Общество Новости Москвы
00:26
Траур на Кубе: почему упал Boeing
Происшествия Статьи
01:24
Всю мощь Балтфлота показали на видео
Войска Армия
10:02
Bild: Путин показал Меркель, кто в доме хозяин
Политика Статьи
01:03
Крымский мост ударил по Порошенко
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение