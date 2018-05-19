Задержан водитель, сбивший пешехода в Краснодаре 18 мая

Авария произошла ночью на улице Северной. В тот же день полиция задержала водителя машины, который скрылся с места происшествия.

«По факту получения травм пешеходом назначена судебно-медицинская экспертиза. После нее примут решение о возбуждении уголовного дела», — рассказали в пресс-группе УМВД России по Краснодару

Установлено, что пешехода сбил автомобиль Audi, за рулем которого находился местный житель 1990 года рождения. В полиции он рассказал, что в темноте не заметил человека вне пешеходного перехода, сбил его, испугался и уехал. В отношении водителя составили административный протокол.

Проверка по факту ДТП продолжается.