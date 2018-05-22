В Краснодаре женщина на автомобиле «Хонда» сбила 9-летнего ребенка

Краснодаре под колеса иномарки попал 9-летний школьник. ДТП произошло на переулке Переправном вечером 21 мая.

Как сообщили порталу «За Рулём — Кубань» в ГИБДД Краснодара, 29-летняя автоледи, управляя автомобилем Honda Civic, двигалась по переулку Переправному, со стороны Ставропольской, в сторону тупика и напротив дома №9, допустила наезд на несовершеннолетнего пешехода, который играл на проезжей части.

После ДТП пострадавший мальчик был доставлен в БСМП города Краснодара, где ему поставлен диагноз: ушиб голеностопного сустава, назначено амбулаторное лечение.