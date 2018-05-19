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В Краснодаре задержали водителя, который сбил мужчину на улице Северной и скрылся
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В Краснодаре задержали водителя, который сбил мужчину на улице Северной и скрылся 

Новая Кубань 19 мая 2018
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 19 мая — Новая Кубань. Ранее «Новая Кубань» сообщала, что в ночь с 17 на 18 мая в Краснодаре 28-летний водитель автомобиля «Ауди», двигаясь по улице Северной, сбил 37-летнего мужчину, переходившего улицу не по зебре. После ДТП владелец иномарки решил скрыться с места происшествия, однако вскоре был задержан полицией.
Уже в отделе полиции водитель признался, что скрылся с места ДТП из-за боязни ответственности, сообщили в УВД по г. Краснодару. Пешехода, по его словам, он не заметил в темноте.
Сейчас на мужчину составили административный протокол, его лишат прав на полтора года и накажут административным арестом на 15 суток.
Пострадавший получил травмы, степень тяжести которых установят эксперты. После этого будет принято решение о возбуждении уголовного дела.
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