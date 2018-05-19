В Краснодаре задержали водителя, который сбил мужчину на улице Северной и скрылся

Краснодар . 19 мая — Новая Кубань. Ранее «Новая Кубань» сообщала, что в ночь с 17 на 18 мая в Краснодаре 28-летний водитель автомобиля «Ауди», двигаясь по улице Северной, сбил 37-летнего мужчину, переходившего улицу не по зебре. После ДТП владелец иномарки решил скрыться с места происшествия, однако вскоре был задержан полицией.

Уже в отделе полиции водитель признался, что скрылся с места ДТП из-за боязни ответственности, сообщили в УВД по г. Краснодару. Пешехода, по его словам, он не заметил в темноте.

Сейчас на мужчину составили административный протокол, его лишат прав на полтора года и накажут административным арестом на 15 суток.

Пострадавший получил травмы, степень тяжести которых установят эксперты. После этого будет принято решение о возбуждении уголовного дела.