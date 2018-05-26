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Смертельное ДТП произошло в центре Краснодара
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Смертельное ДТП произошло в центре Краснодара 

360tv.ru 6 часов назад
Фото: 360tv.ru
Две иномарки столкнулись в Краснодаре 26 мая около пяти утра. Водитель одной из них погиб от удара. Кадры с места происшествия опубликовал региональный паблик «Жесть Краснодара» в соцсети «ВКонтакте».
ДТП случилось на перекрестке улиц Кузнечная и Седина в центре города. Отмечается, что автомобиль Land Rover не уступил дорогу Honda Accord, в результате чего произошло столкновение. Удар был настолько сильный, что водитель Honda погиб на месте. Им оказался 38-летний житель Кореновска. 52-летний мужчина за рулем внедорожника не пострадал. Оба участника инцидента были в трезвом состоянии.
Источник фото: «ВКонтакте»
Виновнику аварии грозит до двух лет лишения свободы. Сейчас полиция проверяет информацию.
В Красноярском крае произошло серьезное ДТП с участием двух легковушек и кареты скорой помощи. По данным очевидцев, есть погибшие.
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