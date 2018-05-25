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Под Краснодаром водитель иномарки сбил подростков на скутере
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Под Краснодаром водитель иномарки сбил подростков на скутере 

Новая Кубань 31 минуту назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 25 мая — Новая Кубань. Инцидент случился около 8 часов вечера в поселке Ильском, сообщили в отделе пропаганды краевого УГИБДД.
По предварительным данным, 60-летний мужчина за рулем автомобиля Kia Rio не предоставил преимущество в движении мото-скутеру под управлением 16-летнего парня, в результате чего произошло столкновение. В ДТП пострадал 16-летний пассажир скутера. Подростку назначили амбулаторное лечение.
Как уточнили в Госавтоинспекции, водитель скутера не имел не имел права управления транспортным средством. Кроме того, несовершеннолетние находились без мотошлема. Обстоятельства случившегося уточняются.
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