Под Краснодаром водитель иномарки сбил подростков на скутере 

Краснодар. 25 мая — Новая Кубань. Инцидент случился около 8 часов вечера в поселке Ильском, сообщили в отделе пропаганды краевого УГИБДД.
По предварительным данным, 60-летний мужчина за рулем автомобиля Kia Rio не предоставил преимущество в движении мото-скутеру под управлением 16-летнего парня, в результате чего произошло столкновение. В ДТП пострадал 16-летний пассажир скутера. Подростку назначили амбулаторное лечение.
Как уточнили в Госавтоинспекции, водитель скутера не имел не имел права управления транспортным средством. Кроме того, несовершеннолетние находились без мотошлема. Обстоятельства случившегося уточняются.