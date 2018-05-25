Под Краснодаром водитель иномарки сбил подростков на скутере

Краснодар . 25 мая — Новая Кубань. Инцидент случился около 8 часов вечера в поселке Ильском , сообщили в отделе пропаганды краевого УГИБДД.

По предварительным данным, 60-летний мужчина за рулем автомобиля Kia Rio не предоставил преимущество в движении мото-скутеру под управлением 16-летнего парня, в результате чего произошло столкновение. В ДТП пострадал 16-летний пассажир скутера. Подростку назначили амбулаторное лечение.