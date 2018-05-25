Молодой водитель спровоцировал серьезную аварию под Краснодаром

21‐летний водитель ВАЗ стал виновником серьезной аварии в районе станицы Новотитаровской под Краснодаром . ДТП случилось утром 25 мая. Пострадали два человека, сообщил сайт газеты «Кубанские новости».

Молодой лихач при обгоне выехал на встречку, в результате чего столкнулся с иномаркой Ford Mondeo. После этого машину виновника отбросило на Toyota Vios, который двигался следом за Ford . Лихач на ВАЗ и 27-летний водитель Toyota Vios доставлены в больницу.

ДТП с участием трамвая и грузовика случилось в Краснодаре. Из-за этого в городе образовалась пробка.