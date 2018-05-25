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Молодой водитель спровоцировал серьезную аварию под Краснодаром
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Молодой водитель спровоцировал серьезную аварию под Краснодаром 

360tv.ru 25 мая 2018
Фото: 360tv.ru
21‐летний водитель ВАЗ стал виновником серьезной аварии в районе станицы Новотитаровской под Краснодаром. ДТП случилось утром 25 мая. Пострадали два человека, сообщил сайт газеты «Кубанские новости».
Молодой лихач при обгоне выехал на встречку, в результате чего столкнулся с иномаркой Ford Mondeo. После этого машину виновника отбросило на Toyota Vios, который двигался следом за Ford. Лихач на ВАЗ и 27-летний водитель Toyota Vios доставлены в больницу.
ДТП с участием трамвая и грузовика случилось в Краснодаре. Из-за этого в городе образовалась пробка.
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