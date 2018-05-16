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Казанские самолеты Ту 95МС и Ту 160 оснастят новыми крылатыми ракетами
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Казанские самолеты Ту 95МС и Ту 160 оснастят новыми крылатыми ракетами 

АиФ Казань 21 минуту назад
Фото: АиФ Казань
Самолеты-ракетоносцы Ту‑95МС и Ту‑160, выпускаемые в Казани, будут вооружены современными крылатыми ракетами большой дальности Х‑101 и Х‑102.
«В течение года авиационную составляющую «ядерной триады» пополнят модернизированные ракетоносцы Ту‑95МС и Ту‑160, — сказал президент РФ Владимир Путин на совещании с руководством министерства обороны РФ. — Они будут вооружены современными крылатыми ракетами большой дальности Х‑101 и Х‑102».
«В 2018 году впервые были продемонстрированы наши перспективные образцы и системы вооружения, которые не имеют аналогов в мире. Они кратно повышают возможности по обеспечению безопасности РФ, обеспечивают нам стратегический баланс на десятилетия вперёд, а также сохранение стратегического баланса в мире, — сказал глава государства. — Ход работы над этими системами обсуждался и в ходе наших предыдущих совещаний. Мы знаем, что они находятся в разной степени готовности. Будем и дальше держать эти вопросы в поле постоянного внимания».
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