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Take-Two не будет анонсировать игры на E3 2018
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Take-Two не будет анонсировать игры на E3 2018 

Игромания.ру 1 час назад
Фото: Игромания.ру
Президент Take-Two Interactive Карл Слатофф во время конференции перед инвесторами рассказал, что компания не собирается делать новые анонсы на грядущей выставке E3 2018, как и её дочерние подразделения 2K Games и Rockstar Games.
Кроме того, вчера стало известно, что Take-Two перенесла дату выхода «горячо ожидаемого проекта по одной из самых популярных франшиз 2K» на 2020 финансовый год, который начинается 1 апреля 2019 года и заканчивается 31 марта 2020 года. Судя по всему, речь идёт именно о Borderlands 3.
Директор Gearbox Software подтвердил в своём твиттере, что студия не привезёт на E3 2018 новую Borderlands, но сделал это довольно неоднозначно. Некоторые пользователи считают, что его слова можно интерпретировать и в обратном смысле.
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