Вопрос с выплатой зарплаты работникам «Транссервис» под контролем городских властей

Собрание коллектива предприятия «Транссервис» прошло сегодня. Более 50 работников интересует вопрос выплаты заработной платы. На встречу с сотрудниками предприятия пришел руководитель компании, представители городских властей.

«Заработную плату не получили вчера, это взволновало всех сотрудников. Сегодня нам обещали выплатить деньги, надеемся так и будет», — рассказал крановщик «Транссервис» Иван Исаковский.

Заявление о том, что выплаты начнутся сегодня, сделал генеральный директор. При этом отметил, что платежи просрочены всего лишь на день. Факт оплаты проконтролируют представители Администрации Вологды

«Еще одна проблема, которая беспокоит работников, — это возможное закрытие предприятия в связи с расторжением договора аренды с «Промхимпорт». Если это случится, то нам придется сократить всех сотрудников. Это самый плохой вариант, но я честен с работниками», — прокомментировал генеральный директор «Транссервис» Артем Витушкин.

Предприятие «Промхимпорт», площади которого сейчас арендует «Транссервис», находится в стадии банкротства. Конкурсный управляющий ведет процесс реализации имущества, от него зависит, будет ли продлен договор аренды.

«На предприятии сложная ситуация с выплатой заработной платы. Мы реагируем на такие ситуации. Сегодня мы взяли на контроль вопрос выплаты зарплаты на данном предприятии, — прокомментировала заместитель начальника Департамента экономического развития Вологды Светлана Пахнина. — В отношении вопроса аренды, вмешиваться в финансово-хозяйственную деятельность предприятия мы не вправе. Но мы можем гарантировать, что все сотрудники предприятия будут в дальнейшем трудоустроены».

На логистическом предприятии «Транссервис» сейчас трудятся 54 человека: машинисты кранов, портовые рабочие, машинисты тепловозов. Все работники могут лично обращаться в Департамент экономического развития, чтобы сообщить о том, как будет дальше развиваться ситуация.