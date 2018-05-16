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Вопрос с выплатой зарплаты работникам «Транссервис» под контролем городских властей
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Вопрос с выплатой зарплаты работникам «Транссервис» под контролем городских властей 

Вологда.рф 22 часа назад
Фото: Вологда.рф
Собрание коллектива предприятия «Транссервис» прошло сегодня. Более 50 работников интересует вопрос выплаты заработной платы. На встречу с сотрудниками предприятия пришел руководитель компании, представители городских властей.
«Заработную плату не получили вчера, это взволновало всех сотрудников. Сегодня нам обещали выплатить деньги, надеемся так и будет», — рассказал крановщик «Транссервис» Иван Исаковский.
Заявление о том, что выплаты начнутся сегодня, сделал генеральный директор. При этом отметил, что платежи просрочены всего лишь на день. Факт оплаты проконтролируют представители Администрации Вологды.
«Еще одна проблема, которая беспокоит работников, — это возможное закрытие предприятия в связи с расторжением договора аренды с «Промхимпорт». Если это случится, то нам придется сократить всех сотрудников. Это самый плохой вариант, но я честен с работниками», — прокомментировал генеральный директор «Транссервис» Артем Витушкин.
Предприятие «Промхимпорт», площади которого сейчас арендует «Транссервис», находится в стадии банкротства. Конкурсный управляющий ведет процесс реализации имущества, от него зависит, будет ли продлен договор аренды.
«На предприятии сложная ситуация с выплатой заработной платы. Мы реагируем на такие ситуации. Сегодня мы взяли на контроль вопрос выплаты зарплаты на данном предприятии, — прокомментировала заместитель начальника Департамента экономического развития Вологды Светлана Пахнина. — В отношении вопроса аренды, вмешиваться в финансово-хозяйственную деятельность предприятия мы не вправе. Но мы можем гарантировать, что все сотрудники предприятия будут в дальнейшем трудоустроены».
На логистическом предприятии «Транссервис» сейчас трудятся 54 человека: машинисты кранов, портовые рабочие, машинисты тепловозов. Все работники могут лично обращаться в Департамент экономического развития, чтобы сообщить о том, как будет дальше развиваться ситуация.
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