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В Ростове машина перевернулась после удара о дерево
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В Ростове машина перевернулась после удара о дерево 

161.ru 1 час назад
Фото: 161.ru
В донской столице на 3 Линии произошла авария с участием иномарки. Накануне вечером водитель, по предварительным данным, совершал поворот, но не справился с управлением. В результате машину откинуло на обочину. Автомобиль перевернулся набок, врезавшись в дерево и погнув дорожные знаки.
О происшествии в соцсетях сообщил очевидец. Свидетель отметил, что инцидент произошел в 21:15.
— Владельцу дерева не повезло, — написал в паблике Владислав Горик.
А на трассе Ростов — Таганрог водитель «Газели», перевозившей емкости с пивом, не справился с управлением. Автомобиль врезался в МАЗ, который из-за поломки припарковали на обочине.
— Водитель «Газели» погиб, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.
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