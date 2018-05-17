В Ростове машина перевернулась после удара о дерево

В донской столице на 3 Линии произошла авария с участием иномарки. Накануне вечером водитель, по предварительным данным, совершал поворот, но не справился с управлением. В результате машину откинуло на обочину. Автомобиль перевернулся набок, врезавшись в дерево и погнув дорожные знаки.

О происшествии в соцсетях сообщил очевидец. Свидетель отметил, что инцидент произошел в 21:15.

— Владельцу дерева не повезло, — написал в паблике Владислав Горик.

А на трассе Ростов — Таганрог водитель «Газели», перевозившей емкости с пивом, не справился с управлением. Автомобиль врезался в МАЗ, который из-за поломки припарковали на обочине.

— Водитель «Газели» погиб, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.