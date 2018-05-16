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Глава Крыма призвал игнорировать заявления Госдепа США по Крымскому мосту
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Глава Крыма призвал игнорировать заявления Госдепа США по Крымскому мосту 

RT на русском 1 час назад
Фото: RT на русском
Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что не стоит обращаться внимания на заявления Госдепа США по поводу Крымского моста.
«У них там семь пятниц на неделе. То они говорили, что моста нет, а теперь говорят, что мост есть. Рассказывают всё что угодно, чтобы навредить нам, не надо на это отвлекаться. Собаки лают — караван идёт», — цитирует его ТАСС.
Ранее официальный представитель Госдепа США Хезер Науэрт заявила, что Вашингтон осуждает открытие Крымского моста и призывает Москву «не препятствовать судоходству».
15 мая Аксёнов назвал Крымский мост символом единства России.
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