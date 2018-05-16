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Вертолет забрал с места ДТП на юге-востоке Москвы пострадавшего ребенка
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Слезы Голиковой, ложь Макаревича и другие события дня

Вертолет забрал с места ДТП на юге-востоке Москвы пострадавшего ребенка 

MosDay.ru 16 мая 2018
По данным ГИБДД у дома № 8 на улице Саранская в районе Жулебино, 12-летнего подростка сбил автомобиль «Хендай». Как сообщают очевидцы, ребенок переходил проезжую часть по пешеходному переходу. Пострадавший получил множественные травмы. На месте аварии работают сотрудники ГИБДД. Фото с места ДТП публикует «Мобильный репортер».. Вертолет эвакуировал в больницу 12-летнего подростка с места ДТП на юго-востоке Москвы. Вертолет эвакуировал в больницу ребенка, пострадавшего в ДТП на ул. Саранская в столичном районе Выхино-Жулебино. Об этом сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности. «Санитарный вертолет Московского авиационного центра вылетел на ул. Саранская, д. 8, где произошло ДТП, в котором пострадал ребенок. По словам очевидцев, 12-летнего подростка на пешеходном переходе сбил автомобиль. В данный момент экипаж вертолета эвакуирует пострадавшего мальчика в специализированное лечебное учреждение Москвы», — пояснил собеседник агентства. Он уточнил, что пострадавшего ребенка сопровождает на борту авиамедицинская бригада.. Медицинский вертолет вылетел к пострадавшему в ДТП подростку в Москве. Санитарный вертолет Московского авиационного центра вылетел на юго-восток Москвы. Там произошло ДТП, в котором пострадал ребенок. Об этом сообщает пресс-служба Департамента ГОЧСиПБ. Инцидент произошел на улице Саранская. Очевидцы рассказали, что 12-летний подросток попал под машину на пешеходном переходе. Медицинский вертолет эвакуирует пострадавшего в специализированное лечебное заведение столицы.
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