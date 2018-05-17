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На ПМЭФ обсудят государственную политику в области инноваций
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На ПМЭФ обсудят государственную политику в области инноваций 

BFM.RU 30 минут назад
Фото: 360tv.ru
В рамках тематического трека деловой программы ПМЭФ «Россия: используя потенциал роста» состоится деловая сессия «Государственная поддержка инноваций: эффективный инструмент для обеспечения лидерства». Соорганизатором сессии выступает Российская Венчурная Компания. Участники мероприятия обсудят инструменты государственной поддержки высокотехнологичных производств, меры по устранению барьеров для развития инновационного бизнеса, а также перспективы международного сотрудничества в области инноваций.
По словам генерального директора РВК Александра Повалко, необходимо выработать системный подход к управлению инновационной отраслью: «Структуру и характер глобальных рынков во многом определяет развитие технологий. От того, насколько эффективно нам удастся использовать технологический потенциал страны, будет зависеть конкурентоспособность ее экономики и вектор прогресса. Именно поэтому так важно, опираясь на мировую практику и отечественный опыт, определить основные контуры государственной политики по поддержке инноваций, выращиванию новых компетенций и знаний, выстроить эффективную систему управления научными исследованиями и технологическим развитием. Эти важнейшие темы будут в центре внимания деловой программы Форума».
Инновационное развитие является одним из ключевых направлений программы Петербургского международного экономического форума. Ежегодно дискуссии в рамках этого тематического блока привлекают ключевых участников отрасли — инвесторов, стартаперов, ученых, экспертов. Актуальность дискуссии обусловлена необходимостью повышать конкурентоспособность государства на мировой арене, что невозможно без лидерства в сфере инновационных технологий, пояснил советник Президента Российской Федерации Антон Кобяков: «Ведущие государства ориентированы на построение новой, инновационной экономики. Происходит интенсивный взаимный обмен технологиями, материальным и интеллектуальным капиталом. В этой конкурентной среде существенным преимуществом государства является работа по поддержке инноваций, созданию условий для привлечения ресурсов и развития инновационного сектора».
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