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Инструкторы из США едут в Донбасс готовить диверсантов, заявили в ЛНР
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Инструкторы из США едут в Донбасс готовить диверсантов, заявили в ЛНР 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ЛУГАНСК, 16 мая — РИА Новости. Официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко заявил журналистам, что представители вооруженных сил США едут в Донбасс готовить диверсионно-разведывательные группы украинских силовиков.
"В период с 16 по 17 мая 2018 года в зону Операций объединенных сил (ООС) запланирована рабочая поездка представителей Сил специальных операций (ССО) ВС США на Украине. По нашим данным, делегация прибыла в зону проведения военной операции для проведения инструктажа с командирами подразделений и подготовки ряда диверсионно-разведывательных групп", — рассказал Марочко.
Он уточнил, что, по данным оборонного ведомства республики, после прохождения подготовки диверсанты будут заниматься организаций провокаций на линии соприкосновения.
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