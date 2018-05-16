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Российские корабли с «Калибрами» будут постоянно дежурить в Средиземноморье
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Российские корабли с «Калибрами» будут постоянно дежурить в Средиземноморье 

Свободная пресса 26 минут назад
Российские корабли с крылатыми ракетами «Калибр» из-за сохраняющейся угрозы вылазок международных террористов в Сирии будут нести постоянное дежурство в Средиземном море. Об этом на военном совещании заявил президент Владимир Путин.
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