В Ереване протестующие пришли к резиденции премьера

Отмечается, что у входа в здание протестуют сотрудники военкоматов, которые требуют отмены процесса оптимизации, которая, по их словам, стала причиной массовых увольнений.

Сам проспект частично перекрыт таксистами. По словам одного из водителей, участники требуют навести порядок в процессе лицензирования, простить долги по штрафам, а также отменить плату за парковку в столице.

Кроме того, к зданию пришли представители импортеров машин, которые просят продлить сроки растаможивания.

Все протестующие требуют встречи с представителями премьер-министра.

Ранее сообщалось, что протестующие в Ереване ворвались в здание мэрии.