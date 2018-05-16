Держатели ценных бумаг игнорируют санкции

Завершение президентских выборов в России вызвало позитивную динамику на рынке облигаций. Данные, полученные за март и I квартал текущего года показали рост доверия к России, несмотря на угрозу введения новых экономических американских санкций.

Однако по итогам II квартала доля нерезидентов в РФ вполне вероятно просядет, как это уже было в 2014 году после ввода первых санкций.

Если в июле 2012 года доля еврооблигаций РФ, которые держали нерезиденты, составляла максимум в 76,4% с объемом вложений в 29,2 млрд долларов, то до 2014 года доля нерезидентов не опускалась ниже 69%, отмечает ведущий аналитик ООО «Эксперт плюс» Мария Сальникова. Но уже в апреле прошлого года данный показатель упал до 29,4% с объемом вложений 11,3 млрд долларов.

По данным ЦБ, объем еврооблигаций РФ, принадлежащих нерезидентам, в апреле составлял 16,7 млрд долларов. Теперь можно констатировать, что позитивная динамика и адаптация к санкциям прошла, что может означать просадку данного показателя.