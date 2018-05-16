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Valve ищет сотрудников для создания «кинематографичной игры»
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Valve ищет сотрудников для создания «кинематографичной игры» 

Игромания.ру 1 час назад
Фото: Игромания.ру
На прошлой неделе Valve обновила официальный сайт компании. Там она сконцентрировала внимание посетителей на том, что в первую очередь занимается разработкой игр, а уже после — производством железа и поддержкой Steam. В разделе «О компании» также сообщалось о создании нескольких секретных проектов, помимо уже анонсированных — Artifact и In the Valley of Gods.
Теперь же для ознакомления стали доступны вакансии Valve, откуда можно почерпнуть несколько интересных подробностей находящихся в разработке игр. Например, дизайнер уровней должен уметь создавать «виртуальный мир в трёхмерном пространстве» и «использовать скрипты для формирования кинематографических отрезков игрового процесса».
Упоминание последнего пункта особенно интересно. Последняя на сегодня сюжетная игра компании вышла в 2011-м (Portal 2), а над In the Valley of Gods работают авторы Firewatch, которые не так давно стали частью Valve.
Обновлённый логотип Valve
Вдобавок, фирма Гейба Ньюэлла ищет сценаристов с опытом работы в написании «кинематографических и сюжетно-ориентированных игр», а также фильмов и телевизионных сериалов. Подойдёт и квалифицированный копирайтер.
Пока неизвестно, над чем работает Valve, но вакансии определённо наводят на мысли, что один их проектов делает ставку на повествование — Portal 3, Half-Life 3 или новая интеллектуальная собственность? Всему своё время. Не будем исключать появление одной из секретных игр компании уже на этой Е3.
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