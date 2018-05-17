Прогноз на матч Енисей — Анжи: сумеют ли красноярцы воспользоваться фактором домашнего поля

«Енисей» — «Анжи». Прогноз на первый матч за право играть в Премьер-лиге (17.05.2018, 15:00 мск).

"Енисею" не хватило одного очка для того, чтобы завоевать прямую путёвку в Премьер-лигу, поэтому красноярскому клубу придётся во второй раз подряд играть в переходных матчах. В прошлом сезоне сибиряки не смогли одолеть тульский «Арсенал», проиграв двухматчевое противостояние по выездному голу. В нынешнем сезоне красноярцы сыграют с махачкалинским «Анжи», и также первый матч противостояния проведут дома. Букмекеры в этой дуэли отдают небольшое преимущество дагестанцам, оценивая их шансы на сохранение прописки в РФПЛ коэффициентом 1.65.

"Енисей"

"Енисей" не лучшим образом провёл концовку сезона в ФНЛ, набрав всего 16 очков в последних десяти турах, из-за чего прямая путёвка в Премьер-лигу была потеряна — «Оренбург» и «Крылья Советов» выступили куда лучше. Главной силой красноярцев в нынешнем сезоне является игра в родных стенах. В 19-ти домашних матчах нынешнего сезона «Енисей» победил 16 раз, при двух ничьих и всего одном поражении. В трёх майских матчах команда Дмитрия Аленичева набрала 7 очков, дома обыграв «Волгарь» (2:1) и петербургское «Динамо» (2:1), а между этими матчами сыграв в гостях вничью с «Шинником» (2:2).

"Анжи"

"Анжи" отвратительно отыграл в концовке сезона. Последнее очко командой Виктора Скрипченко было заработано 1-го апреля, когда на последних секундах гол Данченко вырвал для махачкалинцев выездную ничью в матче с «Краснодаром» (1:1). С того времени «орлы» только проигрывали, причём не только соперникам из верхней половины таблицы — дагестанцы проигрывали даже дома таким соперникам, как «Урал» (0:1) и «Ахмат» (0:2). В последнем туре «Анжи» в бою проиграл в гостях ЦСКА (1:2), но «Тосно» так и не сумел воспользоваться осечками махачкалинцев, финишировав ниже команды Скрипченко в турнирной таблице, проиграв ей по дополнительным показателям при равенстве очков.

Где смотреть матч

Матч «Енисей» — «Анжи» будет показан в прямом эфире на телеканале «Наш футбол», начиная с 14:55 по московскому времени. Текстовая трансляция этой встречи будет доступна на спортивном портале LiveResult.Ru.

Статистика личных встреч

"Енисей" лишь однажды ранее обыгрывал «Анжи», в то время как проигрывали красноярцы махачкалинцам трижды. Общая разница мячей на данный момент составляет 5:10. В последний раз команды встречались в сезоне 2014/2015: тогда «Енисей» дома победил 1:0, а в Махачкале «Анжи» разгромил соперника 5:1.

Интересные факты

В прошлом сезоне «Енисей» проиграл в переходных матчах тульскому «Арсеналу» (2:1, 0:1);

"Енисей" имеет 4-матчевую победную серию в домашних матчах (+4=0-0, 8:4);

В последних пяти матчах «Енисея» проходила ставка «Обе команды забьют»;

В позапрошлом сезоне «Анжи» победил в переходных матчах «Волгарь» (1:0, 2:0);

"Анжи" имеет 7-матчевую безвыигрышную серию, причём последние 6 матчей были проиграны (+0-1-6, 4:13);

"Анжи" имеет 7-матчевую безвыигрышную серию в выездных матчах (+0=1-6, 5:13).

Прогноз на матч от "Евро-футбол.ру"