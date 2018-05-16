ЦБ: 150 банков намерены перейти на базовую лицензию

Москва, 16 мая — «Вести. Экономика». В процессе получения базовой лицензии находятся десять российских банков. Почти 150 банков с капиталом менее 1 млрд руб. намерены перейти на базовую лицензию, заявила зампред ЦБ Ольга Полякова.

Требования к размеру капитала банков введены законом, разделяющим банки по перечню допустимых операций на кредитные организации с универсальной лицензией и базовой лицензией. Закон вступил в силу в июне 2017 г. С этого времени все российские банки признаются универсальными, однако в течение 2018 г. кредитные организации, размер капитала которых меньше 1 млрд руб., должны определиться: довести капитал до минимальной планки (1 млрд руб.) либо получить статус банка с базовой лицензией, для которого требования по капиталу мягче (300 млн руб.). Переходный период завершится 1 января 2019 г. Банк с базовой лицензией может привлекать во вклады деньги физлиц и юрлиц, открывать и вести банковские счета, осуществлять переводы денег, проводить куплю-продажу иностранной валюты, выдавать банковские гарантии, предоставлять деньги (кредиты) физлицам, субъектам малого и среднего предпринимательства, кредитовать российские компании в том случае, если максимальный размер риска на одного или группу связанных заемщиков не превышает 20% капитала банка. Банк с базовой лицензией не может осуществлять ряд банковских операций с иностранными юридическими и физическими лицами. В частности, запрещены операции по размещению привлеченных от таких лиц средств. Запрещена также выдача банковских гарантий под средства иностранных юридических и физических лиц. Банк с базовой лицензией не может привлекать во вклады драгоценные металлы, приобретать права требования к иностранным организациям, осуществлять с ними лизинговые операции, а также выдавать поручительства. Банк с базовой лицензией не может открывать счета в иностранном банке, за исключение счетов, открытых для участия в иностранной платежной системе. Договор банковского счета с иностранным банком подлежит расторжению в течение года с даты приобретения статуса банка с базовой лицензией. Закон предусматривает упрощенное регулирование для банков с базовой лицензией. Такие банки обязаны раскрывать годовую и промежуточную финансовую отчетность и аудиторские заключения к ней, но не обязаны раскрывать сведения о принимаемых рисках, процедуре оценки рисков, порядке управления рисками и капиталом. Банки с базовой лицензией при работе на рынке ценных бумаг вправе совершать операции и сделки только с ценными бумагами, включенными в котировальный список первого уровня, либо с ценными бумагами, которые отвечают требованиям Банка России. Банк России может устанавливать отдельные нормативы обязательных резервов и коэффициента усреднения обязательных резервов для банков с универсальной и базовой лицензией и небанковских кредитных организаций. Закон устанавливает, что только банки с универсальной лицензией могут с разрешения ЦБ создавать филиалы и иметь дочерние организации за рубежом или открывать представительства. Однако до 1 января 2019 г. банки с капиталом менее 1 млрд руб. могут с разрешения ЦБ создавать филиалы и иметь дочерние организации за границей. Закон определяет порядок осуществления банковских операций и сделок банком, который сменил статус банка с универсальной лицензией на статус банка с базовой лицензией или небанковской кредитной организации, по договорам, заключенным до изменения статуса.