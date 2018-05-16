Опубликован релизный трейлер Hitman: Definitive Edition 

В сети появился релизный трейлер переиздания Hitman: Definitive Edition с восторженными отзывами прессы и треком «Man on a Mission» группы Oh The Larceny, под который Агент 47 помогает гражданам расставаться с жизнью.
Слушайте Man on a Mission — Oh The Larceny на Яндекс. Музыке
Полный состав Hitman: Definitive Edition:
IO Interactive’s 20th Anniversary Outfit Bundle — три дополнительных костюма для Агента 47Hitman Season One (оригинальная игра) — Семь экзотических локаций из первого сезона включая тренировочную базу, а также Париж, Сапиенцу, Марракеш, Бангкок, Колорадо и Хоккайдо. Контент из Hitman Game of the Year Edition — Четыре дополнительных миссии кампании Patient Zero, три разблокируемых оружия, а также дополнительные наряды из набора Game of the Year Edition: костюм клоуна, ковбоя и стильный комплект «Рэйвен».Hitman Summer Bonus Episode — дополнительные задания для Марракеша и СапиенцыHitman: Blood Money Requiem Pack Весь дополнительный контент, доступный в оригинальной игре и Game of the Year Edition — контракты, задания на устранение и так далее.