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Медведев рассказал о работе над законопроектом о цифровых деньгах
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В заброшенном морге Москвы нашли останки

Медведев рассказал о работе над законопроектом о цифровых деньгах 

РИА Новости 43 минуты назад
Фото: РИА Новости
МЕДВЕДЕВ: РАЗРАБАТЫВАЕМЫЙ ЗАКОНОПРОЕКТ О «ЦИФРОВЫХ ДЕНЬГАХ» ПОМЕШАЕТ ВЫВОДУ АКТИВОВ В НЕРЕГУЛИРУЕМУЮ ЦИФРОВУЮ СРЕДУ
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