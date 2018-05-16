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Медведев рассказал о работе над законопроектом о цифровых деньгах
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Медведев рассказал о работе над законопроектом о цифровых деньгах
РИА Новости
43 минуты назад
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РИА Новости
МЕДВЕДЕВ: РАЗРАБАТЫВАЕМЫЙ ЗАКОНОПРОЕКТ О «ЦИФРОВЫХ ДЕНЬГАХ» ПОМЕШАЕТ ВЫВОДУ АКТИВОВ В НЕРЕГУЛИРУЕМУЮ ЦИФРОВУЮ СРЕДУ
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