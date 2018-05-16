ЦБ может расширить послабления для банков, кредитующих санкционные компании

Директор департамента банковского регулирования Банка России Алексей Лобанов заявил, что регулятор рассматривает возможность расширения послаблений для кредитующий санкционные компании банков. Об этом сообщает RNS.

"Вы, наверное, видели наши недавно опубликованные письма в отношении права кредитных организаций не ухудшать финансовое положения, категорию качества ссуд для заемщиков, которые попадают под этот новый пакет санкций, и очевидным образом их финансовое положение изменяется не в лучшую сторону, по крайней мере, на какое-то время. Похожие идеи есть у нас в отношении коэффициентов риска, в отношении расчета обязательных нормативов в более широком плане", — сказал Лобанов.