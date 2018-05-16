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ЦБ может расширить послабления для банков, кредитующих санкционные компании
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ЦБ может расширить послабления для банков, кредитующих санкционные компании 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Директор департамента банковского регулирования Банка России Алексей Лобанов заявил, что регулятор рассматривает возможность расширения послаблений для кредитующий санкционные компании банков. Об этом сообщает RNS.
"Вы, наверное, видели наши недавно опубликованные письма в отношении права кредитных организаций не ухудшать финансовое положения, категорию качества ссуд для заемщиков, которые попадают под этот новый пакет санкций, и очевидным образом их финансовое положение изменяется не в лучшую сторону, по крайней мере, на какое-то время. Похожие идеи есть у нас в отношении коэффициентов риска, в отношении расчета обязательных нормативов в более широком плане", — сказал Лобанов.
Ранее Минфин сообщил о проработке вопроса кредитной поддержки попавших под санкции компаний.
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Источник: ЕС планирует перейти с доллара на евро при оплате поставок нефти из Ирана Синоптики Татарстана предупреждают о грозах и сильном ветре В Москве водитель легкового автомобиля сбил велосипедиста и поехал дальше
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