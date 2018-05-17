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Три человека получили травмы в ДТП с автомобилем Росгвардии в Нижнем Тагиле
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Слезы Голиковой, ложь Макаревича и другие события дня

Три человека получили травмы в ДТП с автомобилем Росгвардии в Нижнем Тагиле 

360tv.ru 1 час назад
Фото: Уральский меридиан
Три человека пострадали в результате аварии, которая произошла утром 17 мая в Нижнем Тагиле. Об этом сообщило издание Tagilcity.ru.
Как стало известно, примерно в 7 часов утра легковой автомобиль ВАЗ-2114 врезался в ВАЗ-2112. В результате столкновения три человека получили травмы. По сообщению ОП ГИБДД, автомобиль Росгвардии двигался с включенным проблесковым маячком.
В пресс-службе ОП ГИБДД добавили, что транспортные средства ОВД участие в ДТП не принимали.
Власти столицы призвали водителей отказаться от поездок на личных автомобилях из‐за неблагоприятного прогноза погоды.
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