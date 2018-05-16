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Американский телеканал считает, что российский гиперзвуковой комплекс будет готов к применению в 2020 году
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Американский телеканал считает, что российский гиперзвуковой комплекс будет готов к применению в 2020 году 

BFM.RU 1 час назад
Фото: Русская Весна
Российский гиперзвуковой комплекс «Авангард», вероятно, можно будет использовать в боевых целях с 2020 года, утверждает американский телеканал CNBC, ссылаясь на свои источники, знакомые с данными разведки США. Об этом сообщает агентство «Интерфакс-АВН».
Согласно информации американской разведки, предоставленной анонимными источниками, Россия провела два успешных испытания «Авангарда» в 2016 году. Еще одно, в октябре 2017 года, закончилось неудачей, когда ракета потерпела крушение за несколько секунд до того, как поразить мишень. Также американская разведка считает, что в ходе одного испытания на ракету установили макет боеголовки.
При этом CNBC утверждает, что Россия готовится к четвертому испытанию — летом 2018 года.
По данным разведывательных докладов, «Авангард» оснащен такими средствами защиты, которые позволяют преодолевать новейшие системы противоракетной обороны. Кроме этого, ракета отличается высокой маневренностью и непредсказуемостью, и ее скорость может в пять раз превышать скорость звука.
1 марта в послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин сообщил, что у России есть гиперзвуковое оружие — комплексы «Авангард» и «Кинжал», а также ядерные подлодки-беспилотники, боевые лазеры и крылатая ракета с ядерной энергетической установкой.
Глава Стратегического командования ВС США Джон Хайтен во время слушаний в Сенате заявил, что США нечего противопоставить гиперзвуковому оружию, которое успешно разрабатывают Россия и Китай. По его словам, в таких условиях США необходимо сделать упор на ядерные заряды малой мощности.
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