«Томагавки» США против русского С-500: горох об стенку

Времена настали такие, что в небеса приходится смотреть не только на звезды. После «тренировочных» ударов Трампа крылатыми ракетами по Сирии , жестких заявлений американского госсекретаря Помпео о прекращении «мягкой политики» по отношению к России и начала модернизации ядерного потенциала США приходится все больше задумываться: а не шарахнут ли сдуру и по нам? И чем мы сможем защититься от внезапного воздушного нападения?

Оценивать потенциалы стратегического ядерного оружия или оружия обычного, но высокоточного отдельно от систем противоракетной обороны сегодня бессмысленно.

Если начнется большая война, то преимущества в ней, видимо, будут не на стороне обладателя самого большого «меча», а у того, чей окажется крепче «щит». Даже одна прорвавшаяся на территорию врага мегатонная ядерная боеголовка испепелит город-миллионник за миллисекунды. Главная задача: чтобы ни одна не прорвалась. Концепция российской единой системы противовоздушной и противоракетной обороны как раз и предполагает создание многослойной и многоуровневой ПВО/ПРО, способной поражать воздушные цели на разных дистанциях и высотах.

«Следует активно развивать, наращивать технологический задел в области противовоздушной обороны, — сказал вчера вечером, открывая совещание в Сочи с руководством Минобороны, Владимир Путин, — продолжать модернизацию комплекса «Панцирь», завершить разработку и подготовку к серийному производству новейшей системы С500, способной работать по целям на сверхбольших высотах, включая ближний космос».

Новейшая зенитная ракетная система пятого поколения С-500 «Прометей» принципиально отличается от стоящей сейчас на вооружении ЗРС С-400 «Триумф». Возможности нашей «триумфальной» системы полностью удовлетворяют требованиям сегодняшнего дня. По дальности поражения наш «Триумф» превосходит американский комплекс Patriot в 1,5 раза по аэродинамическим целям и в 2,5 раза по целям баллистическим. Ракеты С-400 поражают весь спектр воздушных целей. Например, они «берут» низколетящие крылатые ракеты и элементы высокоточного оружия на высоте от пяти метров, а Patriot — только от 60 метров.

Учебные стрельбы показали, что ЗРС С-400 надежна как автомат Калашникова. А в реальном бою ее недавно попытались проверить американцы. Ведь никто из серьезных военных экспертов не предполагает, что удары США крылатыми ракетами по Сирии были вызваны необходимостью поразить какие-то мифические «химические объекты» Асада. Американцы в первую очередь хотели «вскрыть» возможности российских ЗРС, чтобы затем, проанализировав результаты боевой работы, найти способы преодоления создаваемого ими «зонтика» противовоздушной обороны. Наши — не «вскрылись». Большую часть выпущенных военными США «Томагавков» уничтожили «младшие братья» ЗРС «Триумф» — комплексы войсковой, тактической ПВО.

А наша новейшая система С-500, о которой сказал Владимир Путин, — это уже задел на будущее. Никто в мире еще не создал таких ракет, они еще в чертежах у всех возможных «супостатов», а в России готово средство защиты от перспективных средств нападения не только с воздуха, но и их космоса! С-500 уникален по техническим и технологическим решениям, заложенным в его радиолокационные средства и новые зенитные управляемые ракеты. По сообщениям из открытой печати, радиус поражения ракетами С-500 составляет 600 километров. Новейшая ЗРС сможет одновременно поражать до 10 баллистических ракет. «Прометей» станет основой единой национальной системы противовоздушной и противоракетной обороны России.

С принятием на вооружение С-500 и после ее массового выпуска оборонно-промышленным комплексом шансов «пробить» нашу оборону не будет вовсе — даже в перспективе. Все равно, что горохом пытаться прострелить стену.

Поэтому, и рыпаться на нас не будет смысла: наше небо будет только нашим. ***

Что еще сказал Путин

На официальном сайте президента России (http://www.kremlin.ru) полностью приводится вступительное слово главы государства на совещании с руководством Министерством обороны 15 мая. В частности,

Владимир Путин сказал:

«В этом году впервые были продемонстрированы наши перспективные образцы и системы вооружения, не имеющие мировых аналогов. Они кратно повышают возможности по обеспечению безопасности России, на десятилетия вперед обеспечивают нам стратегический баланс, сохранение стратегического баланса в мире».

«Безусловно, ключевое значение для обороны и безопасности имеют стратегические ядерные силы. В соответствии с планами госпрограммы вооружения в этом году продолжим замену отслуживших установленные сроки ракетных комплексов «Тополь» на новейшие «Ярсы». До конца декабря ими должно быть оснащено четырнадцать ракетных полков».

«В течение года авиационную составляющую «ядерной триады» пополнят модернизированные ракетоносцы Ту95МС и Ту160, которые будут вооружены современными крылатыми ракетами большой дальности Х101 и Х102. Четко по плану должно идти и строительство пяти ракетных подводных лодок стратегического назначения проекта «Борей».

«Среди безусловных приоритетов — повышение ударных возможностей Военно-Морского Флота, прежде всего за счет оснащения кораблей крылатыми ракетами «Калибр», размещения новейших систем разведки и целеуказания».