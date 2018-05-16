Релиз Metro Exodus и Phoenix Point отложен на будущий год

Стало известно сразу о двух отложенных релизах ожидаемых игр до следующего года. Речь идёт о постапокалиптическом шутере Metro Exodus от украинской студии 4A Games и тактической пошаговой стратегии Phoenix Point от Джулиана Голлопа (Julian Gollop), создателя X— COM.

Изданием Metro Exodus занимается Deep Silver, это дочерняя компания Koch Media, которая принадлежит THQ Nordic с февраля. Именно THQ Nordic и сообщила печальное известие в своём квартальном финансовом отчёте. По словам компании, релиз Metro Exodus отложен с осени 2018 года на первый квартал 2019 года. Причины такого шага не поясняются.

Относительно Phoenix Point, сведениями поделилась студия Snapshop Games. Если ранее выход ожидался до конца 2018 года, то сейчас планируется релиз летом 2019 года. Команда разработчиков собирается за это время реализовать ряд улучшений в игре, которые стали возможны в связи с расширением штата.